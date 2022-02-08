Казахстанцы вернули в ЕНПФ более 354 миллиардов тенге

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках – уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 2,5 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 3,2 млн тенге.

Как отметили в ЕНПФ, больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,7%), Нур-Султана (13,5%) и Мангистауской области (12%).

При этом за январь 2022 года ЕНПФ было исполнено 50 060 заявлений на улучшение жилищных условий на общую сумму порядка 76,2 млрд тенге.

Средняя сумма изъятия составила около 1,5 млн тенге. Для сравнения, в декабре было исполнено 208 431 заявление на сумму 413,1 млрд тенге, средняя сумма изъятий равнялась примерно 2 млн тенге.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Значительная часть исполненных заявлений была подана через АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (95% от общего числа исполненных заявлений), далее следует АО «Народный банк Казахстана» (3,6%), АО «Банк ЦентрКредит» (1,3%), АО «Altyn Bank» (0,05%) и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (0,03%).

В ЕНПФ напомнили, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора, получатель предоставляет ему документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 20 рабочих дней с даты их поступления.

Исключением является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилища или строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство). В данном случае получатель предоставляет в «Отбасы банк» документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат, в течение трех лет с даты их поступления.

По другим уполномоченным операторам заявления на единовременную пенсионную выплату и документы получателя по целям рассматриваются в порядке и сроки, установленные внутренними документами банка.

При этом банк перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению в течение 10 рабочих дней с даты зачисления сумм единовременных пенсионных выплат на специальные счета заявителя (получателя). В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок, эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.

Отметим, что около 337,7 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. Из указанной суммы 17,3 млрд тенге было возвращено в январе 2022 года. ЕНПФ

Также ЕНПФ исполнено 159 591 заявление на лечение на общую сумму 143,4 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 16,5 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»), данные средства не были использованы в установленные сроки по заявлению заявителя и иным причинам.

С начала 2022 года было исполнено 21 276 заявлений на лечение на общую сумму 18,2 млрд тенге. Средняя сумма изъятий в январе текущего года составила 0,9 млн тенге.

В декабре 2021 года эти данные были следующими: количество исполненных заявлений – 64 394 на сумму 58,6 млрд тенге, средняя сумма изъятий – 0,9 млн тенге.

В свою очередь Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 февраля текущего года переведено порядка 7,4 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 4329 заявлений. Средняя сумма перевода составляет 1,7 млн тенге.

Из 7,4 млрд тенге 45,75%, или 3,38 млрд тенге, переведено в АО «Jusan Invest», 27,72%, или 2,05 млрд тенге, – в АО «Halyk Global Markets», 15,94%, или 1,18 млрд тенге, – в АО «BCC Invest», 10,59%, или 0,78 млрд тенге, – в АО «Сентрас Секьюритиз».

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП.

После получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, утвержденные Нацбанком.

Как отметили в фонде, согласно закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.