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Законодательство РК
13:49 08.02.2022

Налоги на майнинг повысят в Казахстане

Майнинг, правила, тарифы, налоги, увеличение Фото: akorda.kz
По мнению президента страны Касым-Жомарта Токаева, тот, кто хочет работать в сфере цифрового майнинга, должен иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и платить налоги, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на расширенном заседании правительства, Токаев отметил, что замалчивать роль цифрового майнинга сегодня нельзя.

Нельзя замалчивать роль цифрового майнинга. Социально-экономический эффект от производства криптовалют минимальный. Массовых рабочих мест не создается, продукции как таковой нет вообще. При этом данная сфера потребляет электроэнергию как несколько областей. Причем отдельные недобросовестные майнеры откровенно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. Самое главное – исчерпывая наши ресурсы, эти дельцы монетизируют в других юрисдикциях. Прошу Агентство финмониторинга детально разобраться в данной ситуации. Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. Прошу доложить до 19 марта.Глава государства Касым-Жомарт Токаев

При этом он обратил внимание, что государство не против так называемого «белого майнинга».

Те, кто хочет работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, а также запускать проекты зеленой энергетики. Налоги на майнинг мы тоже повысим. Текущая ставка 1 тенге за киловатт мощности ничтожно мала. Поручаю правительству проработать кратное увеличение данного налога в кратчайшие сроки. Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Оксана Скибан
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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