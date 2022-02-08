Минэнерго поручили решить вопрос с производством сжиженного газа

Развитие энергетического комплекса. В прошлом году мы столкнулись с определенным энергокризисом. Причем не с определенным, а достаточно серьезным. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного газа и электроэнергии.

По словам Токаева, такая ситуация произошла из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц.

Президент добавил, что сегодня также возникли риски дефицита товарного газа, а в ряде регионов отсутствует газ, необходимый для реализации новых высокотехнологичных проектов.