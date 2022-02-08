14:26 08.02.2022
Минэнерго поручили решить вопрос с производством сжиженного газа
Фото: пресс-служба КазМунайГаз
В стране есть все условия для производства товарного сжиженного газа. Но задача формирования сбалансированного и коммерчески привлекательного рынка газа не решается, сказал на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Развитие энергетического комплекса. В прошлом году мы столкнулись с определенным энергокризисом. Причем не с определенным, а достаточно серьезным. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства напомнил, что наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного газа и электроэнергии.
По словам Токаева, такая ситуация произошла из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц.
Президент добавил, что сегодня также возникли риски дефицита товарного газа, а в ряде регионов отсутствует газ, необходимый для реализации новых высокотехнологичных проектов.
В прошлом году «Казахгаз» не совсем продуманно ввел мораторий на подключение к газу новых промышленных объектов. В результате в ряде регионов отсутствует газ, необходимый для реализации новых проектов, в том числе высокотехнологичных и экспортоориентированных. В стране есть все условия для производства товарного сжиженного газа. Но задача формирования сбалансированного и коммерчески привлекательного рынка газа не решается. Я жду от Министерства энергетики конкретных предложений. Глава государства РК