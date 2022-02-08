Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:26 08.02.2022

Минэнерго поручили решить вопрос с производством сжиженного газа

Газ, промышленность, энергетика Фото: пресс-служба КазМунайГаз
В стране есть все условия для производства товарного сжиженного газа. Но задача формирования сбалансированного и коммерчески привлекательного рынка газа не решается, сказал на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Развитие энергетического комплекса. В прошлом году мы столкнулись с определенным энергокризисом. Причем не с определенным, а достаточно серьезным. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного газа и электроэнергии.

По словам Токаева, такая ситуация произошла из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц.

Президент добавил, что сегодня также возникли риски дефицита товарного газа, а в ряде регионов отсутствует газ, необходимый для реализации новых высокотехнологичных проектов.

В прошлом году «Казахгаз» не совсем продуманно ввел мораторий на подключение к газу новых промышленных объектов. В результате в ряде регионов отсутствует газ, необходимый для реализации новых проектов, в том числе высокотехнологичных и экспортоориентированных. В стране есть все условия для производства товарного сжиженного газа. Но задача формирования сбалансированного и коммерчески привлекательного рынка газа не решается. Я жду от Министерства энергетики конкретных предложений. Глава государства РК
Айша Тулеубекова
Токаев Касым-Жомарт
Должностные лица ДКНБ трех регионов бездействовали во время беспорядков – Генпрокуратура
07.02.2022
Генпрокуратура: Дикий Арман похищал людей во время беспорядков
07.02.2022
Отмена пожизненного председательства Елбасы в Совбезе и АНК — Токаев подписал поправки
07.02.2022
Токаев проведет расширенное заседание правительства
07.02.2022
Токаев выступит с обращением к нации в середине марта
07.02.2022
Главная Топ LIVE Все