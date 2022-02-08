Снег, гололед и туман — погода в Казахстане на 9 февраля

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на юго-западе республики – без осадков. Местами ожидаются гололед, туман, на западе, северо-западе и юго-востоке страны – усиление ветра. РГП «Казгидромет»

Днем на юго-западе, западе Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовую метель, гололед, на севере, востоке и в центре области – туман, днем на западе, юге, северо-западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед.

Ночью на востоке Костанайской области – низовая метель, на севере, востоке области – туман, ночью на востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области – низовая метель, на юго-востоке области – туман.

На севере Атырауской области – туман, на западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, востоке Алматинской области – туман, гололед.

На севере, востоке Акмолинской области, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области, на севере, юго-востоке Актюбинской области, на западе, севере Павлодарской области, на севере, востоке Карагандинской области, на севере Восточно-Казахстанской области, на севере, в центре Кызылординской области – туман.