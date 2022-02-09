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09:32 09.02.2022

Врач рассказала, как восстановиться после «омикрон-штамма»

коронавирус, омикрон-штамм, восстановление, врач, советы Фото: pixabay
Как восстановиться после того, как переболел новым штаммом коронавирусной инфекции – «Омикроном», рассказала заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова, передает Zakon.kz.

В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что период восстановления после «омикрон-штамма» может составлять, по разным оценкам, от нескольких дней до полугода.

По ее словам, особенно важно обратиться к специалистам, если сохраняются боли в мышцах, слабость, головные боли, отмечается снижение остроты зрения и слуха или любые другие проявления нездоровья. В таком случае, как отметила врач, желательно пройти углубленное медицинское обследование.

Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний.Александра Зыкова

Также врач посоветовала изменить образ жизни: на время воздержаться от алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. Принципиальным является отказ от курения «на максимально длительный срок».

По ее словам, «во время болезни и как минимум в течение двух недель после выздоровления стоит воздержаться от занятий спортом и интенсивных нагрузок».

В этот период физическая активность должна быть строго ограничена.Александра Зыкова

После указанного срока можно возвращаться к тренировкам, согласовав темп и режим занятий с лечащим врачом.

Специалист также отметила, что «во время болезни и несколько недель после следует придерживаться диетического питания, назначенного врачом».

Оно должно быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков и жиров. Чтобы укрепить мышцы и вернуть им силу, следует добавить в рацион мясо, рыбу, яйца и другие продукты, богатые белком.Александра Зыкова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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