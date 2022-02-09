Врач рассказала, как восстановиться после «омикрон-штамма»

В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что период восстановления после «омикрон-штамма» может составлять, по разным оценкам, от нескольких дней до полугода.

По ее словам, особенно важно обратиться к специалистам, если сохраняются боли в мышцах, слабость, головные боли, отмечается снижение остроты зрения и слуха или любые другие проявления нездоровья. В таком случае, как отметила врач, желательно пройти углубленное медицинское обследование.

Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний. Александра Зыкова

Также врач посоветовала изменить образ жизни: на время воздержаться от алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. Принципиальным является отказ от курения «на максимально длительный срок».

По ее словам, «во время болезни и как минимум в течение двух недель после выздоровления стоит воздержаться от занятий спортом и интенсивных нагрузок».

В этот период физическая активность должна быть строго ограничена. Александра Зыкова

После указанного срока можно возвращаться к тренировкам, согласовав темп и режим занятий с лечащим врачом.

Специалист также отметила, что «во время болезни и несколько недель после следует придерживаться диетического питания, назначенного врачом».

Оно должно быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков и жиров. Чтобы укрепить мышцы и вернуть им силу, следует добавить в рацион мясо, рыбу, яйца и другие продукты, богатые белком. Александра Зыкова