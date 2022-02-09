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12:29 09.02.2022

На что пойдут деньги фонда «Народу Казахстана»

фонд "Народу Казахстана" Фото: Zakon.kz
Более 13 тыс. заявок поступило в фонд «Народу Казахстана» с момента запуска сайта. На сегодняшний день в фонде аккумулированы средства, превышающие 115 млрд тенге. Работают экспертные комитеты по вопросам, требующим срочных мер, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в фонде, на сайт и в мессенджеры социальных сетей продолжают поступать просьбы о покупке жилья и оплате обязательств по кредитам и другим финансовым займам, об оплате семейных мероприятий и торжеств.

Между тем попечительский совет утвердил концепцию, где указаны основные задачи фонда «Қазақстан халқына».

Так, согласно документу, деятельность фонда направлена на содействие в развитии и повышении доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для исключения возможного развития имеющихся заболеваний и инвалидизации детей в будущем и содействие в развитии и повышении доступности спортивной и образовательной инфраструктуры, а также иных социально значимых услуг для детей.

Вместе с тем фонд занимается оказанием помощи семьям, усыновившим (удочерившим), оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами социальной адаптации и взаимодействием со школами для оказания помощи детям из малообеспеченных семей.

Также в перечне указана поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, КНБ, военнослужащих, признанных погибшими или тяжело ранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана или спасении жизни людей и оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

Данные направления деятельности утвердил попечительский совет и другие направления не являются приоритетными. Мы также понимаем, что у граждан могут быть проблемы, в том числе и финансовые. Однако фонд не в состоянии решить все эти проблемы. Поэтому просим внимательно ознакомиться с теми сферами деятельности, которые указаны в концепции.Официальный представитель фонда «Народу Казахстана» Алибек Абдилов
Лариса Черненко
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