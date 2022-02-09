На что пойдут деньги фонда «Народу Казахстана»

Как отметили в фонде, на сайт и в мессенджеры социальных сетей продолжают поступать просьбы о покупке жилья и оплате обязательств по кредитам и другим финансовым займам, об оплате семейных мероприятий и торжеств.

Между тем попечительский совет утвердил концепцию, где указаны основные задачи фонда «Қазақстан халқына».

Так, согласно документу, деятельность фонда направлена на содействие в развитии и повышении доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для исключения возможного развития имеющихся заболеваний и инвалидизации детей в будущем и содействие в развитии и повышении доступности спортивной и образовательной инфраструктуры, а также иных социально значимых услуг для детей.

Вместе с тем фонд занимается оказанием помощи семьям, усыновившим (удочерившим), оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами социальной адаптации и взаимодействием со школами для оказания помощи детям из малообеспеченных семей.

Также в перечне указана поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, КНБ, военнослужащих, признанных погибшими или тяжело ранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана или спасении жизни людей и оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.