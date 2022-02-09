Обмануть и стать лжебанкротом не получится – Минфин РК

Представители СМИ высказали опасение, что на почве этого проекта закона некоторые граждане захотят объявить себя банкротами, а по факту будут получать доход. В этой связи они поинтересовались, какие меры будут предприниматься властями, чтобы не допустить ложного или преднамеренного банкротства физлиц.

По юридическим лицам и ИП у нас предусмотрено преднамеренное и ложное банкротство, в данном случае точно такие же статьи предусмотрены. Если будут выявлены факты обмана кредиторов, сокрытия имущества, то предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев