14:28 09.02.2022
Обмануть и стать лжебанкротом не получится – Минфин РК
Фото: pixabay
Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев на брифинге в СЦК разъяснил, какие меры будут предприниматься, чтобы не допустить ложного или преднамеренного банкротства среди казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ высказали опасение, что на почве этого проекта закона некоторые граждане захотят объявить себя банкротами, а по факту будут получать доход. В этой связи они поинтересовались, какие меры будут предприниматься властями, чтобы не допустить ложного или преднамеренного банкротства физлиц.
По юридическим лицам и ИП у нас предусмотрено преднамеренное и ложное банкротство, в данном случае точно такие же статьи предусмотрены. Если будут выявлены факты обмана кредиторов, сокрытия имущества, то предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев