ПЦР показал ошибочный результат: как вернуть «зеленый» статус в Ashyq

Сдала тест ПЦР, результат положительный. Обратилась в клинику, сделали повторный тест – отрицательный. Через пару дней еще раз проверила – отрицательный. В итоге статус в Ashyq «красный», на работу пойти не могу, в бизнес-центр не пускают. Как можно вернуть мой «зеленый» вакцинированный статус и исправить эту ошибку? – задала вопрос женщина.

На что в Министерстве здравоохранения ответили, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 27 января 2022 года, у лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, статус «инфицирован» – «красный» – сохраняется в течение 10 дней с момента получения положительного результата.