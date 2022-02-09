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Законодательство РК
14:55 09.02.2022

ПЦР показал ошибочный результат: как вернуть «зеленый» статус в Ashyq

Как вернуть зеленый статус Фото: Zakon.kz
Казахстанка на сайте электронного правительства обратилась в Минздрав с вопросом по поводу результатов ПЦР-тестирования, сообщает Zakon.kz.

Сдала тест ПЦР, результат положительный. Обратилась в клинику, сделали повторный тест – отрицательный. Через пару дней еще раз проверила – отрицательный. В итоге статус в Ashyq «красный», на работу пойти не могу, в бизнес-центр не пускают. Как можно вернуть мой «зеленый» вакцинированный статус и исправить эту ошибку? – задала вопрос женщина.

На что в Министерстве здравоохранения ответили, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 27 января 2022 года, у лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, статус «инфицирован» – «красный» – сохраняется в течение 10 дней с момента получения положительного результата.

По истечении 10 дней данные лица переводится в «зеленый» статус, который сохраняется в течение последних трех месяцев, независимо от получения положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени.Минздрав
Лариса Черненко
Минздрав РК
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