Более 100 тысяч казахстанцев смогут обучаться в колледжах бесплатно

Таким образом, общее число казахстанцев, которые смогут бесплатно обучиться профессии в колледжах, достигнет 107 тысяч.

В этом учебном году впервые были введены еще три квоты для поступления в колледжи детям из социально уязвимых категорий граждан. Это дети из многодетных, неполных семей, из семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Ранее квота предусматривалась для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми потребностями, а также лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ. Также госзаказ по квоте получает сельская молодежь Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова

Напомним, что в рамках Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» поэтапно обучаться бесплатно смогут все выпускники 9 классов.

Отмечается, что для обеспечения прозрачности и доступности обучения министерством разработан новый механизм размещения госзаказа по принципу «Деньги идут за студентом». То есть, если ранее гранты между колледжами распределяли управления образования, то теперь госзаказ будет размещаться среди колледжей по выбору абитуриентов.