Финалистка AusOpen-2022 прибыла в Казахстан

24 ракетка мира в парном разряде прилетела в столицу буквально на несколько дней, чтобы побыть дома, немного потренироваться и встретиться с юными теннисистами. Также она нашла время, чтобы ответить на вопросы редакции.

– Что послужило созданию абсолютно новой пары Данилина – Хаддад Майя, вы с первого раза громко заявили о себе? Сначала трофей в Сиднее, затем финал AusOpen-2022.

– Дуэт образовался случайно и неожиданно. Она должна была играть с другой напарницей, которая уже после подачи заявки травмировалась и не смогла приехать. Поэтому Беатрис выбрала меня, связалась, и так все получилось неожиданно. Можно сказать, в последний момент. Мы сначала заявились на Чемпионат Австралии, а Сидней получился в последний момент. Так сказать, подготовительный турнир перед Большим шлемом.

– Вы были очень близки к чемпионству на турнире Большего шлема. Что помешало в ответственные моменты?

– На мой взгляд, наши соперницы начали лучше играть в нужное время. Где-то более сыгранно, более четко действовали. В паре все может быстро поменяться в какой-то момент. Несколько ошибок – и все изменится. Да, первый сет мы достаточно уверенно, хорошо отыграли. Во второй партии, к сожалению, буквально одного брейка хватило для того, чтобы мы не смогли его вернуть на протяжении всей партии.

– Несмотря на поражение в финале, вы совершили огромный рывок в своей карьере и как бы идете по стопам Ярославы Шведовой, которая была одной из лучших в мире парного разряда. Что вы чувствуете, находясь в мировом Топе среди парных игроков?

– Да, это, конечно, крутой результат. Очень рада. Естественно, никто, в том числе и я, не ожидали такого, когда мы начинали турнир. Старались идти постепенно каждый раунд. В какой-то момент не особо осознавала, что происходит. Потом финал. Да, это классный и, надеюсь, не последний наш результат. Будем дальше пытаться вместе играть и посмотрим, как сложится этот год.

– На каких турнирах планируете играть в ближайший месяц?

– Сначала соревнования в Дохе, потом Индиан-Уэллс и Майами, оба за океаном. Затем, скорее всего, перейдем на турниры из грунтовой серии. Как бы подготовка к Роллан Гаррос.

– Одиночку играете, пару тоже, когда начнете в миксте показывать себя?

– Я один раз играла с Сашей Недовесовым на Азиатских играх. Но после этого мое рейтинговое положение не позволяло мне играть в миксте. Сейчас я могу заявляться на микст. Как раз вот французском чемпионате планирую попробовать себя. Возможно, сыграю там с нашими ребятами или с другими. Все покажет время. Буду рада сыграть с Андреем Голубевым или Александром Недовесовым.

– Ваша соперница по финалу, чешка Барбора Крейчекова, – универсальный игрок, она одинаково хорошо играет как в одиночке, так и в паре. Ждем ли мы от Анны Данилиной прогресса в одиночке?

– Знаете, теннис в одиночном разряде – это как бы отдельный вид спорта, на мой взгляд. Конечно, я буду стараться совмещать и пару, и одиночку. Победы в парном разряде вдохновляют на успехи в одиночке. Цели есть в обеих категориях.

– Следите ли за зимней Олимпиадой и какой вид спорта больше всего предпочитаете?

– Да, стараюсь, когда есть время, смотрю, особенно финальные моменты, когда идет розыгрыш медалей. А так у нас разъезды, перелеты, тренировки. Люблю смотреть хоккей и фигурное катание.

– Какие ощущения после финала первого Grand Slam в вашей карьере?

– Было очень приятно, очень много людей поздравляли меня через соцсети: родные, близкие, руководитель теннисной федерации Казахстана. На стадионе были фанаты с государственным флагом нашей страны. Плюс, поддерживала наших юниоров, которые также выступали в Мельбурне.

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