16:18 09.02.2022
«Салиқалы Ұрпақ» перечислил миллиард тенге в соцфонд «Қазақстан халқына»
Фото: saliqaly.kz
Благотворительный фонд «Салиқалы Ұрпақ» перечислил один миллиард тенге в социальный фонд «Қазақстан халқына».
Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» создан по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.
От имени коллектива и руководства фонда «Салиқалы Ұрпақ» приносим искренние соболезнования жертвам трагического января. В это трудное для страны время мы должны объединиться вокруг главы государства и помочь народу Казахстана.Директор фонда Касым Касабеков
Фонд «Салиқалы Ұрпақ» начал работу в 2016 году. За пять лет реализованы благотворительные проекты на сумму более 1 млрд тенге в сфере образования, здравоохранения, поддержки уязвимых слоев населения.
Подробнее с работой фонда можете ознакомиться на сайте Saliqaly.kz.