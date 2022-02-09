«Салиқалы Ұрпақ» перечислил миллиард тенге в соцфонд «Қазақстан халқына»

Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» создан по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

От имени коллектива и руководства фонда «Салиқалы Ұрпақ» приносим искренние соболезнования жертвам трагического января. В это трудное для страны время мы должны объединиться вокруг главы государства и помочь народу Казахстана. Директор фонда Касым Касабеков

Фонд «Салиқалы Ұрпақ» начал работу в 2016 году. За пять лет реализованы благотворительные проекты на сумму более 1 млрд тенге в сфере образования, здравоохранения, поддержки уязвимых слоев населения.

Подробнее с работой фонда можете ознакомиться на сайте Saliqaly.kz.