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16:18 09.02.2022

«Салиқалы Ұрпақ» перечислил миллиард тенге в соцфонд «Қазақстан халқына»

перечисление в фонд Фото: saliqaly.kz
Благотворительный фонд «Салиқалы Ұрпақ» перечислил один миллиард тенге в социальный фонд «Қазақстан халқына».

Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» создан по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

От имени коллектива и руководства фонда «Салиқалы Ұрпақ» приносим искренние соболезнования жертвам трагического января. В это трудное для страны время мы должны объединиться вокруг главы государства и помочь народу Казахстана.Директор фонда Касым Касабеков

Фонд «Салиқалы Ұрпақ» начал работу в 2016 году. За пять лет реализованы благотворительные проекты на сумму более 1 млрд тенге в сфере образования, здравоохранения, поддержки уязвимых слоев населения.

Подробнее с работой фонда можете ознакомиться на сайте Saliqaly.kz.

Анастасия Московчук
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