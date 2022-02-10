08:47 10.02.2022
ВКО перешла в «желтую» зону
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Восточно-Казахстанская области перешла из «красной» в «желтую» зону, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области;
в «зеленой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ