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08:47 10.02.2022

ВКО перешла в «желтую» зону

красная зона Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Восточно-Казахстанская области перешла из «красной» в «желтую» зону, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области;

  • в «зеленой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

сводка

Фото: МВК по нераспространению КВИ

Елена Беляева
COVID-19 Восточно-Казахстанская область
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