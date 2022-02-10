Казахстан сможет получать информацию о счетах своих граждан в США

Как отметил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, согласно закону, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США.

Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. В случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США. Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков

По его словам, присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане.