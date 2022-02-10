10:55 10.02.2022
Казахстан сможет получать информацию о счетах своих граждан в США
Фото: gov.kz
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины», передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, согласно закону, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США.
Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. В случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США.Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков
По его словам, присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане.
Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США. То есть взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана.Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков