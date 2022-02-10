Почти 6 млрд тенге потратили казахстанцы на VIP-номера

В прошлом году казахстанцы приобрели так называемые номера «повышенного спроса», или VIP-номера, на общую сумму 5,8 млрд тенге. Автовладельцы стали чаще покупать красивые номера в сравнении с предыдущим годом – в 2020 году было 12 616 приобретений на общую сумму 3,9 млрд тенге. Пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

По данным ведомства, больше всех на VIP-номера в 2021 году потратили жители Алматы (было продано 6882 номера на 2,2 млрд тенге), Шымкента (3190 номеров на 818 млн тенге) и Нур-Султана (2231 номер на 667 млн тенге).

Наименьшим спросом VIP-номера пользуются в Северо-Казахстанской области – за прошедший год там было приобретено всего 169 номеров на 45 млн тенге.

В зависимости от комбинации номеров и букв стоимость VIP-номеров варьируется от 174 591 до 872 955 тенге. Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

В госкорпорации напомнили, что «владелец госномера не может его подарить или продать третьему лицу».