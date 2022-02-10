В Совминке установлен суперсовременный томограф

Это на сегодня один из самых мощных и скоростных в Казахстане томографов, он выдает 128 срезов за один оборот гентри. Доза облучения аппарата минимальная. С помощью томографа специалисты могут делать все виды медицинских исследований органов человека, даже виртуальную колоноскопию (КТ-колонографию) и бронхоскопию.

Сегодня сбылась давняя мечта нашей больницы, мы приобрели новейшее оборудование, которое увеличивает наши возможности в процессе лучевой диагностики, – отметил президент клиники Рустам Албаев на открытии нового кабинета. – Все это делается, прежде всего, для наших амбулаторных пациентов. Мы надеемся, что в недалеком будущем приобретем сверхновый МРТ и в перспективе откроем центр лучевой диагностики на базе больницы.

Фото: АО «Центральная клиническая больница»

Работа кабинета КТ началась с сегодняшнего дня и любой желающий может пройти в нем обследование.

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