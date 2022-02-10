Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:58 10.02.2022

В Совминке установлен суперсовременный томограф

презентация Фото: АО «Центральная клиническая больница»
В АО «Центральная клиническая больница» (Совминка) презентовали томограф с амбициозным названием Revolution EVO.

Это на сегодня один из самых мощных и скоростных в Казахстане томографов, он выдает 128 срезов за один оборот гентри. Доза облучения аппарата минимальная. С помощью томографа специалисты могут делать все виды медицинских исследований органов человека, даже виртуальную колоноскопию (КТ-колонографию) и бронхоскопию.

Сегодня сбылась давняя мечта нашей больницы, мы приобрели новейшее оборудование, которое увеличивает наши возможности в процессе лучевой диагностики, – отметил президент клиники Рустам Албаев на открытии нового кабинета. – Все это делается, прежде всего, для наших амбулаторных пациентов. Мы надеемся, что в недалеком будущем приобретем сверхновый МРТ и в перспективе откроем центр лучевой диагностики на базе больницы.

Совминка

Фото: АО «Центральная клиническая больница»

Работа кабинета КТ началась с сегодняшнего дня и любой желающий может пройти в нем обследование.

Наш адрес: Алматы, ул. Шевченко, д. 59. Тел. +7 727 261 04 50.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Алматы
Казахстанцы предпочитают не брать больничный из-за низкого уровня выплат – депутат
09.02.2022
Экс-замакима Алматы возглавил СЦК
09.02.2022
Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
09.02.2022
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 февраля
09.02.2022
Лукашенко высказался о событиях в Казахстане в разговоре о конституции
09.02.2022
Главная Топ LIVE Все