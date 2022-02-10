Беременная актриса Айым Сейтметова опубликовала фотографию с мужем

15:20 10.02.2022
Беременная актриса Айым Сейтметова опубликовала фотографию с мужем
Фото: instagram.com/aiymsm
Казахстанская актриса Айым Сейтметова на странице в Instagram поделилась семейным снимком, сообщает Zakon.kz.
Просто мы, втроем, – отмечено в подписи к фото.
Комментаторы восторженно отреагировали на публикацию.
Айым Сейтметова – актриса, известная по таким фильмам и сериалам, как «Инстаграмщица», «Той любой ценой», «Любовь без границ».
Какие классные фотографии. Вся душевность ваших отношений и вашей семьи передают полностью;
Вы такие красивые!
Пара, с которой я беру пример. Обожаю вас;
Что за милота;
Глаза радуются таким фоткам! Красивые, счастливые. Будьте всегда такими, – написали фанаты.