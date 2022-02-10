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15:20 10.02.2022

Беременная актриса Айым Сейтметова опубликовала фотографию с мужем

семейный снимок Фото: instagram.com/aiymsm
Казахстанская актриса Айым Сейтметова на странице в Instagram поделилась семейным снимком, сообщает Zakon.kz.

Просто мы, втроем, – отмечено в подписи к фото. 

Комментаторы восторженно отреагировали на публикацию.

  • Какие классные фотографии. Вся душевность ваших отношений и вашей семьи передают полностью;

  • Вы такие красивые!

  • Пара, с которой я беру пример. Обожаю вас;

  • Что за милота;

  • Глаза радуются таким фоткам! Красивые, счастливые. Будьте всегда такими, – написали фанаты.

Айым Сейтметова – актриса, известная по таким фильмам и сериалам, как «Инстаграмщица», «Той любой ценой», «Любовь без границ».

Анастасия Московчук
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