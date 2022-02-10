Беременная актриса Айым Сейтметова опубликовала фотографию с мужем

Просто мы, втроем, – отмечено в подписи к фото.

Комментаторы восторженно отреагировали на публикацию.

Какие классные фотографии. Вся душевность ваших отношений и вашей семьи передают полностью;

Вы такие красивые!

Пара, с которой я беру пример. Обожаю вас;

Что за милота;

Глаза радуются таким фоткам! Красивые, счастливые. Будьте всегда такими, – написали фанаты.

Айым Сейтметова – актриса, известная по таким фильмам и сериалам, как «Инстаграмщица», «Той любой ценой», «Любовь без границ».