Поставки синтетической капусты: новый фейк гуляет по Казнету

Также автор делится воспоминаниями из детства.

Запах яблок, который был по всему дому, я помню до сих пор. А современные яблоки не имеют никакого запаха, хоть уткнись в них носом. Это касается всех фруктов и овощей. В них много химии. Из этого видео вы увидите искусственную капусту, сделанную с помощью добавок... Кстати, есть и искусственное мясо. Эх, ничто не сравнится с натуральным продуктом, – говорится в рассылке.

На сайте Stopfake.kz отмечено, что этот ролик появился в Сети еще в 2016 году.

Видео было снято в Японии, в городе Гудзе. Это место, где зародилась технология создания этих ультрареалистичных образцов продуктов питания. Такую восковую зелень используют для украшения витрин в ресторанах.

Эксперты утверждают, что распространяемая информация является фейковой.