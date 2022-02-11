09:17 11.02.2022
Поставки синтетической капусты: новый фейк гуляет по Казнету
Фото: pixabay
Казахстанцы активно рассылают видеоролик об изготовлении синтетической капусты. Автор сообщения утверждает, что подобные продукты завозят на казахстанский рынок, сообщает Zakon.kz.
Также автор делится воспоминаниями из детства.
Запах яблок, который был по всему дому, я помню до сих пор. А современные яблоки не имеют никакого запаха, хоть уткнись в них носом. Это касается всех фруктов и овощей. В них много химии. Из этого видео вы увидите искусственную капусту, сделанную с помощью добавок... Кстати, есть и искусственное мясо. Эх, ничто не сравнится с натуральным продуктом, – говорится в рассылке.
На сайте Stopfake.kz отмечено, что этот ролик появился в Сети еще в 2016 году.
Видео было снято в Японии, в городе Гудзе. Это место, где зародилась технология создания этих ультрареалистичных образцов продуктов питания. Такую восковую зелень используют для украшения витрин в ресторанах.
Эксперты утверждают, что распространяемая информация является фейковой.