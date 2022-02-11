Изменился порядок пересечения границы Казахстана

По информации МВК, теперь казахстанцам разрешено пересекать границу через сухопутные пункты пропуска один раз в 15 суток.

Эта периодичность не распространяется на следующих граждан республики:

персонал дипломатической службы страны и членов их семей (супруги, их родители и дети); членов официальных делегаций РК, направляющихся за рубеж по приглашению иностранных государств и согласованию правительства Казахстана; сотрудников международных организаций, членами которых является РК, дислоцирующихся на территории иностранных государств, и членов их семей (супруги, их родители и дети); сотрудников межправительственной фельдъегерской связи РК; членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов; обслуживающий персонал иностранных трансграничных сооружений на территории РК и обслуживающий персонал казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств; выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек); следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также следующих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей, и лиц, сопровождающих к месту захоронения тела умерших членов семьи и близких родственников; следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также следующих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей; проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из РК за рубеж для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов. Если выезжающий является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями; выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности; водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым разрешено пересечение государственной границы и эвакуационные рейсы; водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более двух водителей на одно грузовое транспортное средство), поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – при представлении документов; разыскиваемых и осужденных граждан РК, принимаемых в порядке экстрадиции; членов экипажей морских судов; выезжающих из Казахстана на постоянное место жительство в другое государство или имеющих иммиграционные визы.

Ранее казахстанцам разрешалось пересекать границу через сухопутные пункты пропуска один раз в 30 дней.

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