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Законодательство РК
09:27 11.02.2022

Изменился порядок пересечения границы Казахстана

порядок пересечения границы Фото: gov.kz
В Казахстане изменился порядок пересечения государственной границы в период карантинных ограничений. Гражданам разрешили пересекать границу в два раза чаще, передает Zakon.kz.

По информации МВК, теперь казахстанцам разрешено пересекать границу через сухопутные пункты пропуска один раз в 15 суток.

Эта периодичность не распространяется на следующих граждан республики:

  1. персонал дипломатической службы страны и членов их семей (супруги, их родители и дети);

  2. членов официальных делегаций РК, направляющихся за рубеж по приглашению иностранных государств и согласованию правительства Казахстана;

  3. сотрудников международных организаций, членами которых является РК, дислоцирующихся на территории иностранных государств, и членов их семей (супруги, их родители и дети);

  4. сотрудников межправительственной фельдъегерской связи РК;

  5. членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов;

  6. обслуживающий персонал иностранных трансграничных сооружений на территории РК и обслуживающий персонал казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

  7. выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек);

  8. следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также следующих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей, и лиц, сопровождающих к месту захоронения тела умерших членов семьи и близких родственников;

  9. следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также следующих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

  10. проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из РК за рубеж для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов. Если выезжающий является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями;

  11. выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности;

  12. водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым разрешено пересечение государственной границы и эвакуационные рейсы;

  13. водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более двух водителей на одно грузовое транспортное средство), поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – при представлении документов;

  14. разыскиваемых и осужденных граждан РК, принимаемых в порядке экстрадиции;

  15. членов экипажей морских судов;

  16. выезжающих из Казахстана на постоянное место жительство в другое государство или имеющих иммиграционные визы.

Ранее казахстанцам разрешалось пересекать границу через сухопутные пункты пропуска один раз в 30 дней.

Посмотреть все нововведения можно здесь.

Лариса Черненко
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