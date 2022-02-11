Актеру Юрию Померанцеву исполнилось 99 лет

Юрий Борисович Померанцев – советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и лауреат Государственной премии Казахстана, Герой труда, обладатель премии «Еңлік гүл», национальной театральной премии «Сахнагер» и национальной премии «Алтын Адам», сооснователь первого в мире Детского театра.

Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац

Сегодня любимого миллионами зрителей артиста справедливо называют мастером сценического перевоплощения, ведь на его спектаклях выросло не одно поколение зрителей. Он сумел завоевать любовь и признание публики, и стать знаковой фигурой в театральном мире. За многолетний и плодотворный творческий путь и за величайший вклад в искусство нашей страны имя Юрия Померанцева вписано в Золотую книгу казахстанской культуры. Но свои самые первые шаги в высокое искусство маэстро сделал именно на сцене Детского Театра, который впоследствии получил имя своей основательницы, близкого друга и наставника Юрия Борисовича Наталии Ильиничны Сац. Пресс-служба театра им. Наталии Сац

Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац

Судьбоносная встреча молодого фронтовика и основательницы театра для детей Наталии Сац состоялась в далеком 1945 году. Она и пригласила начинающего артиста в театр, предложив ему сыграть роль Волка в самом первом спектакле «Красная Шапочка». Наталия Сац очень тепло отзывалась о своем первом артисте, доброта, человечность и порядочность которого всегда находили отклик в детских сердцах.

Пройдя суровую школу военных лет, где был тяжело ранен, не имея специального образования, Померанцев сумел завоевать любовь и признание публики, стать знаковой фигурой в театральном мире, сыграть сотни ярких образов. На его спектаклях выросло уже не одно поколение зрителей.