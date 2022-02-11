Слышащее государство: как будут проводить встречи министров с населением

Согласно проекту указа центральным исполнительным органам предписано:

в течение года проводить регулярные встречи с населением в формате «вопросы-ответы» с целью оперативного решения вопросов местного населения;

с учетом технических возможностей обеспечить проведение региональных встреч с организацией онлайн-трансляции с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязь с районными центрами и другими населенными пунктами;

доклад на региональной встрече не должен превышать одной четверти запланированного на нее времени.

До проведения региональной встречи с населением необходимо обеспечить:

проведение анализа текущей ситуации в региональном разрезе для ранжирования и установления приоритетов регионов;

разработать и утверждать ежегодно, не позднее 15 декабря, план информационной открытости и коммуникаций с населением с отражением в них планируемых дат и формата (онлайн/офлайн) проведения встреч заместителей первых руководителей и председателей ведомств центральных исполнительных органов;

направлять ежегодно, в срок не позднее 1 декабря года, предложения по региональным встречам первых руководителей центральных исполнительных органов в уполномоченный орган в области СМИ для формирования годового графика.

После проведения каждой региональной встречи с населением планируется обеспечить:

личный прием граждан; отраслевые встречи с некоммерческими организациями; брифинг для средств массовой информации.

По итогам каждой региональной встречи будут проводить ранжирование всех озвученных вопросов и их систематизацию. Информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на региональных встречах, будут ежеквартально размещать на официальном интернет-ресурсе центрального исполнительного органа.

Планируется, что отдел контроля за рассмотрением обращений Администрации президента РК будет предоставлять раз в полугодие в центральные исполнительные органы информацию о поднимаемых населением регионов системных проблемах и вопросах.

Акимам областей, городов республиканского значения, столицы нужно будет:

принимать участие в региональных встречах с населением руководителей центральных исполнительных органов;

вовлекать в организацию встреч широкую аудиторию заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, экспертов, юристов, представителей партий, общественных организаций и конструктивной оппозиции;

по итогам регулярных встреч акимов всех уровней с населением направлять раз в полугодие информацию по системным проблемам региона, требующим решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний.

Правительство РК будет обеспечивать:

по согласованию с Администрацией президента РК принятие мер по решению проблем, поднятых населением по итогам региональных встреч;

рассмотрение на заседаниях правительства РК на полугодовой основе итогов проведения региональных встреч;

обучение руководителей центральных исполнительных органов и их заместителей современным навыкам коммуникаций на базе Академии государственного управления при президенте РК;

утверждение графика, исходя из отраслевой приоритетности региона;

в случае наличия высоких рисков социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации — участие заместителей премьер-министра РК в региональных встречах.

Полный текст документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 февраля.