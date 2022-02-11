Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:54 11.02.2022

Советы астролога: что подарить на 14 февраля разным знакам зодиака

советы от астролога Фото: pixabay
Если вы с нетерпением ждете 14 февраля, чтобы порадовать близкого человека, то частенько задаетесь вопросом: «Как и чем?». Корреспондент Zakon.kz побеседовал с астрологом Аидой Назаровой и собрал подборку, в которой вы найдете наиболее подходящий подарок на День святого Валентина.

Огонь – это всегда про темперамент и движение, интерес и лидерство. Каждый последующий представитель стихии – новый уровень пути. Все начинается с активности и напористости Овна, проявление Льва более лидирующее и степенное, но не менее страстное. Стрелец, изучив эти две ступени, поднимается к знанию. Подарки должны быть яркие, соответствовать интересам каждого. 

Земля – это всегда про материю и практичность. Телец, начиная круг данной стихии, познает впервые свое тело, материю и вкусовые составляющие. Дева вдается в детали и расставляет по полочкам, видит мир изнутри. Козерог, понимая, что материальный мир прекрасен, стремится реализоваться в нем, структурировать и обеспечить себя всем необходимым. Поэтому подарки знакам стихии земли лучше дарить практичные и долговременные. 

Воздух – это всегда про знания и общение. Близнецы, начиная воздушный круг стихии, познают мир через всю доступную информацию, любят общение и передвижение. Весы уже на более высоком и деликатном уровне, сочетая знания Близнецов, выходят на общение с партнерами и учатся выстраивать границы, любят красоту и гармонию во всем. Водолеи, познав этот мир, стремятся внести новое знание, свободу мысли и проявления себя. Подарки знакам стихии воздуха лучше дарить со смыслом и приносящие новые знания. 

Вода – это всегда про глубину и эмоции. Рак познает свою душу, первые взаимодействия с мамой, изучение своих эмоций. Скорпион выходит на новый уровень познания и углубляется в мир всего тайного и непознанного. Рыбы – это глубокий внутренний мир и познание истинной духовности! Подарки этим знакам стихии воздуха лучше дарить со смыслом и приносящие радостные эмоции. 

Для представителей огненных стихий (Овен, Лев, Стрелец) лучшим подарком будет:

  • Подарок для Овнов

    Любители движения, спорта, активного образа жизни будут рады практичному и прикладному подарку. Например, спортивные или походные принадлежности, сертификат в спортзал, аксессуары яркие или красного цвета, палатку.

  • Подарок для Льва

    Львы любят статус и признание своих талантов, будут рады, если вы подчеркнете их значимость в этом мире. Например, дорогое яркое украшение, нишевая парфюмерия, солидный набор для офиса или брендовые аксессуары.

  • Подарок для Стрельца

    Стрельцы обожают познавать все новое, культуру других народов, путешествовать, учиться. Прекрасным подарком для Стрельца будет иностранная вещица – сувенир из далекого далека или подаренная старинная книга. Не ошибетесь, если также подарите сертификат на очередное глубокое обучение. Необычный яркий и уникальный аксессуар придется по душе данному представителю стихии огня.

    Представители земных стихий (Телец, Дева, Козерог) будут рады:

  • Подарок для Тельца

    Управляющая планета Тельцов – Венера, это всегда про «вкусно» и «сладко». Поэтому, если вы направляетесь на встречу с ним, то можно порадовать близкого человека десертным презентом. Кроме того, это достаточно домашние представители стихии, поэтому красивый подарок для дома, практичный в применении, – самое то.

  • Подарок для Девы

    Дева любит все правильных форм и классического стиля. Практичная сумочка, портмоне, любой аксессуар, который так необходим в повседневной жизни, всегда будет очень кстати. Все, что касается структуры и порядка, тоже очень актуально, например, системы хранения. Главное, дарить полезные вещи, которые будут обязательно применимы.

  • Подарок для Козерога

    Козерог любит свой статус и подниматься по карьерной лестнице. Поэтому очень актуальны будут подарки: строгий и дорогой ежедневник, дорогая ручка или принадлежности в офис. Строгие аксессуары, классические фасоны или парфюм будут лишний раз подчеркивать социальный статус Козерога.

    Воздушные стихии (Близнецы, Весы, Водолей) оценят ваше внимание:

  • Подарок для Близнецов

    Управляющая планета Близнецов – Меркурий, планета движения и изучения всего нового. Подарки могут быть обучающего характера: курсы, книги, тренинги. Кроме того, развлекательные настольные игры и сертификаты на квесты тоже будут очень кстати.

  • Подарок для Весов

    Весы любят красоту и эстетику во всем, какой бы ни был подарок, лучше его красиво оформить и торжественно преподнести. По управляющей планете Венере актуальны будут красивые аксессуары, украшения, парфюм и аромамасла.

  • Подарок для Водолеев

    Новаторство и дух свободы Водолеям приносит их планета Уран. Все инновационные аксессуары, техника будут очень кстати. Сатурн тоже привносит свои краски, должно быть практично и применимо в повседневной жизни. Здесь главное – не обертка, а внимание и содержание самого презента.

    Если ваша вторая половина – представитель водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы):

  • Подарки Ракам

    Раки любят свой дом, это их крепость. Подарки могут быть со смыслом по благоустройству и украшению дома, очень актуальны посуда, красивые украшения, цветы, могут быть предметы искусства – картины.

  • Подарки Скорпионам

    Любители мистики и тайн, здесь актуальны эзотерические подарки, свечи со смыслом, книги про тайны мира либо хороший детектив, фантастика, в которых Скорпион всегда узнает все смыслы в самом начале чтива.

  • Подарки Рыбам

    Рыбки очень эмоциональны и глубоки. Красивые аксессуары, тонкий парфюм, шелковый шарфик, уточненные аксессуары всегда будут радовать этих чувствительных натур.

Айша Тулеубекова
Интересное Казахстан
Российская разведка передавала в Казахстан данные о подготовке январских беспорядков
10.02.2022
Новое постановление: как будут учиться казахстанские школьники и студенты
10.02.2022
Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов
10.02.2022
Телефонные мошенники активизировались в Казахстане
10.02.2022
В Казахстане нет мотивации идти на воинскую службу – сенатор
10.02.2022
Главная Топ LIVE Все