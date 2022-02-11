Советы астролога: что подарить на 14 февраля разным знакам зодиака
Огонь – это всегда про темперамент и движение, интерес и лидерство. Каждый последующий представитель стихии – новый уровень пути. Все начинается с активности и напористости Овна, проявление Льва более лидирующее и степенное, но не менее страстное. Стрелец, изучив эти две ступени, поднимается к знанию. Подарки должны быть яркие, соответствовать интересам каждого.
Земля – это всегда про материю и практичность. Телец, начиная круг данной стихии, познает впервые свое тело, материю и вкусовые составляющие. Дева вдается в детали и расставляет по полочкам, видит мир изнутри. Козерог, понимая, что материальный мир прекрасен, стремится реализоваться в нем, структурировать и обеспечить себя всем необходимым. Поэтому подарки знакам стихии земли лучше дарить практичные и долговременные.
Воздух – это всегда про знания и общение. Близнецы, начиная воздушный круг стихии, познают мир через всю доступную информацию, любят общение и передвижение. Весы уже на более высоком и деликатном уровне, сочетая знания Близнецов, выходят на общение с партнерами и учатся выстраивать границы, любят красоту и гармонию во всем. Водолеи, познав этот мир, стремятся внести новое знание, свободу мысли и проявления себя. Подарки знакам стихии воздуха лучше дарить со смыслом и приносящие новые знания.
Вода – это всегда про глубину и эмоции. Рак познает свою душу, первые взаимодействия с мамой, изучение своих эмоций. Скорпион выходит на новый уровень познания и углубляется в мир всего тайного и непознанного. Рыбы – это глубокий внутренний мир и познание истинной духовности! Подарки этим знакам стихии воздуха лучше дарить со смыслом и приносящие радостные эмоции.
Для представителей огненных стихий (Овен, Лев, Стрелец) лучшим подарком будет:
Подарок для Овнов
Любители движения, спорта, активного образа жизни будут рады практичному и прикладному подарку. Например, спортивные или походные принадлежности, сертификат в спортзал, аксессуары яркие или красного цвета, палатку.
Подарок для Льва
Львы любят статус и признание своих талантов, будут рады, если вы подчеркнете их значимость в этом мире. Например, дорогое яркое украшение, нишевая парфюмерия, солидный набор для офиса или брендовые аксессуары.
Подарок для Стрельца
Стрельцы обожают познавать все новое, культуру других народов, путешествовать, учиться. Прекрасным подарком для Стрельца будет иностранная вещица – сувенир из далекого далека или подаренная старинная книга. Не ошибетесь, если также подарите сертификат на очередное глубокое обучение. Необычный яркий и уникальный аксессуар придется по душе данному представителю стихии огня.
Представители земных стихий (Телец, Дева, Козерог) будут рады:
Подарок для Тельца
Управляющая планета Тельцов – Венера, это всегда про «вкусно» и «сладко». Поэтому, если вы направляетесь на встречу с ним, то можно порадовать близкого человека десертным презентом. Кроме того, это достаточно домашние представители стихии, поэтому красивый подарок для дома, практичный в применении, – самое то.
Подарок для Девы
Дева любит все правильных форм и классического стиля. Практичная сумочка, портмоне, любой аксессуар, который так необходим в повседневной жизни, всегда будет очень кстати. Все, что касается структуры и порядка, тоже очень актуально, например, системы хранения. Главное, дарить полезные вещи, которые будут обязательно применимы.
Подарок для Козерога
Козерог любит свой статус и подниматься по карьерной лестнице. Поэтому очень актуальны будут подарки: строгий и дорогой ежедневник, дорогая ручка или принадлежности в офис. Строгие аксессуары, классические фасоны или парфюм будут лишний раз подчеркивать социальный статус Козерога.
Воздушные стихии (Близнецы, Весы, Водолей) оценят ваше внимание:
Подарок для Близнецов
Управляющая планета Близнецов – Меркурий, планета движения и изучения всего нового. Подарки могут быть обучающего характера: курсы, книги, тренинги. Кроме того, развлекательные настольные игры и сертификаты на квесты тоже будут очень кстати.
Подарок для Весов
Весы любят красоту и эстетику во всем, какой бы ни был подарок, лучше его красиво оформить и торжественно преподнести. По управляющей планете Венере актуальны будут красивые аксессуары, украшения, парфюм и аромамасла.
Подарок для Водолеев
Новаторство и дух свободы Водолеям приносит их планета Уран. Все инновационные аксессуары, техника будут очень кстати. Сатурн тоже привносит свои краски, должно быть практично и применимо в повседневной жизни. Здесь главное – не обертка, а внимание и содержание самого презента.
Если ваша вторая половина – представитель водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы):
Подарки Ракам
Раки любят свой дом, это их крепость. Подарки могут быть со смыслом по благоустройству и украшению дома, очень актуальны посуда, красивые украшения, цветы, могут быть предметы искусства – картины.
Подарки Скорпионам
Любители мистики и тайн, здесь актуальны эзотерические подарки, свечи со смыслом, книги про тайны мира либо хороший детектив, фантастика, в которых Скорпион всегда узнает все смыслы в самом начале чтива.
Подарки Рыбам
Рыбки очень эмоциональны и глубоки. Красивые аксессуары, тонкий парфюм, шелковый шарфик, уточненные аксессуары всегда будут радовать этих чувствительных натур.