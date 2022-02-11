Советы астролога: что подарить на 14 февраля разным знакам зодиака

Огонь – это всегда про темперамент и движение, интерес и лидерство. Каждый последующий представитель стихии – новый уровень пути. Все начинается с активности и напористости Овна, проявление Льва более лидирующее и степенное, но не менее страстное. Стрелец, изучив эти две ступени, поднимается к знанию. Подарки должны быть яркие, соответствовать интересам каждого.

Земля – это всегда про материю и практичность. Телец, начиная круг данной стихии, познает впервые свое тело, материю и вкусовые составляющие. Дева вдается в детали и расставляет по полочкам, видит мир изнутри. Козерог, понимая, что материальный мир прекрасен, стремится реализоваться в нем, структурировать и обеспечить себя всем необходимым. Поэтому подарки знакам стихии земли лучше дарить практичные и долговременные.

Воздух – это всегда про знания и общение. Близнецы, начиная воздушный круг стихии, познают мир через всю доступную информацию, любят общение и передвижение. Весы уже на более высоком и деликатном уровне, сочетая знания Близнецов, выходят на общение с партнерами и учатся выстраивать границы, любят красоту и гармонию во всем. Водолеи, познав этот мир, стремятся внести новое знание, свободу мысли и проявления себя. Подарки знакам стихии воздуха лучше дарить со смыслом и приносящие новые знания.

Вода – это всегда про глубину и эмоции. Рак познает свою душу, первые взаимодействия с мамой, изучение своих эмоций. Скорпион выходит на новый уровень познания и углубляется в мир всего тайного и непознанного. Рыбы – это глубокий внутренний мир и познание истинной духовности! Подарки этим знакам стихии воздуха лучше дарить со смыслом и приносящие радостные эмоции.

Для представителей огненных стихий (Овен, Лев, Стрелец) лучшим подарком будет: