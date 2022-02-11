Теплую и снежную погоду обещают казахстанцам в выходные

Выходные в Казахстане обещают быть осадочными – северо-западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами, продолжит свое движение через территорию нашей страны. Быстро смещаясь с запада на восток, он вызовет осадки практически во всех областях республики. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, температура воздуха начнет повышаться, но порывистый ветер (в северной половине страны с метелями) «пока не даст почувствовать казахстанцам приближение весны».