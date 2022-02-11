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12:26 11.02.2022

Теплую и снежную погоду обещают казахстанцам в выходные

рк, погода, выходные, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 12-14 февраля – ожидаются осадки и потепление, передает Zakon.kz.
Выходные в Казахстане обещают быть осадочными – северо-западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами, продолжит свое движение через территорию нашей страны. Быстро смещаясь с запада на восток, он вызовет осадки практически во всех областях республики.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, температура воздуха начнет повышаться, но порывистый ветер (в северной половине страны с метелями) «пока не даст почувствовать казахстанцам приближение весны».

Динара Халдарова
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