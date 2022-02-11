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17:44 11.02.2022

Исследователи «научили» смартфоны определять свертываемость крови

Смартфон Фото: pixabay
Определение показателей свертываемости осуществляется за счет вибромоторов и камер в гаджетах. Это может упростить жизнь пациентам, принимающим лекарства против образования тромбов, передает Zakon.kz.

Идея принадлежит американским светилам науки. Разработка уже нашла отражение в научном журнале Nature Communications.

Как уточняется в публикации EurekAlert, ранее врачам приходилось вручную трясти пробирки для оценки скорости сворачивания крови, причем для исследования требовалось много биоматериала, и измерения нельзя было проводить дома. Вместе с тем проводить замеры необходимо регулярно, дабы определить, как те или иные препараты влияют на свертываемость крови. Теперь упростить процедуру поможет обычный смартфон.

Так, ученые разработали тестовую систему на основе гаджета и напечатанной на 3D-принтере емкости для крови.

Чудодевайс протестировали на образцах крови добровольцев - он оказался не менее эффективен, чем коммерческие тестовые системы.

Ирина Мишура
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