Исследователи «научили» смартфоны определять свертываемость крови
Идея принадлежит американским светилам науки. Разработка уже нашла отражение в научном журнале Nature Communications.
Как уточняется в публикации EurekAlert, ранее врачам приходилось вручную трясти пробирки для оценки скорости сворачивания крови, причем для исследования требовалось много биоматериала, и измерения нельзя было проводить дома. Вместе с тем проводить замеры необходимо регулярно, дабы определить, как те или иные препараты влияют на свертываемость крови. Теперь упростить процедуру поможет обычный смартфон.
Так, ученые разработали тестовую систему на основе гаджета и напечатанной на 3D-принтере емкости для крови.
Чудодевайс протестировали на образцах крови добровольцев - он оказался не менее эффективен, чем коммерческие тестовые системы.