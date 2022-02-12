06:30 12.02.2022
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 12 февраля
Фото: Instagram/committee_sport
В девятый день программы на зимних Олимпийских играх-2022 Казахстан будет представлен в трех видах состязаний – лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские олимпийцы выйдут на старт в составе семи участников:
Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины. Финал в 13:30.
Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Финал в 14:53. Иван Аржаников
Биатлон. Спринт 10 км, мужчины. Финал в 15:00.
Александр Мухин, Владислав Киреев
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