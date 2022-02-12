Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 12 февраля

Казахстанские олимпийцы выйдут на старт в составе семи участников:

Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины. Финал в 13:30.

Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Финал в 14:53. Иван Аржаников

Биатлон. Спринт 10 км, мужчины. Финал в 15:00.

Александр Мухин, Владислав Киреев

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.