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06:30 12.02.2022

Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 12 февраля

Шорт-трек Предварительный забег Фото: Instagram/committee_sport
В девятый день программы на зимних Олимпийских играх-2022 Казахстан будет представлен в трех видах состязаний – лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские олимпийцы выйдут на старт в составе семи участников:

Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины. Финал в 13:30.

Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Финал в 14:53. Иван Аржаников

Биатлон. Спринт 10 км, мужчины. Финал в 15:00.

Александр Мухин, Владислав Киреев

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