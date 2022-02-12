12:24 12.02.2022
Первоклассник попал под колеса автомобиля в Актобе
Фото: Zakon.kz
Ребенок переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП восьмилетний пешеход госпитализирован в реанимационное отделение областной детской клинической больницы, передает Zakon.kz.
30-летний водитель автомашины Lada-219010, двигаясь по жилому массиву «Бауырластар-2», при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия и допустил наезд на несовершеннолетнего ученика. Пресс-служба МВД РК
Проводятся следственные действия.