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12:24 12.02.2022

Первоклассник попал под колеса автомобиля в Актобе

ДТП Фото: Zakon.kz
Ребенок переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП восьмилетний пешеход госпитализирован в реанимационное отделение областной детской клинической больницы, передает Zakon.kz.
30-летний водитель автомашины Lada-219010, двигаясь по жилому массиву «Бауырластар-2», при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия и допустил наезд на несовершеннолетнего ученика. Пресс-служба МВД РК

Проводятся следственные действия.

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