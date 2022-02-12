В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента

Накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо дать дорогу к управлению государством молодым руководителям.

Он подчеркнул, что уже 15 лет работает на высшем и очень ответственном посту, одновременно исполняет обязанности президента, председателя кабинета министров, Госсовета безопасности и Халк Маслахаты Милли Генгеша, а также Верховного главнокомандующего ВС республики.

Бердымухамедов отметил, что два года назад достиг возраста Пророка и объявил о принятом для него непростом решении – открыть дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны молодым руководителям. Сам же действующий президент намерен использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты.

Как сообщил РИА Новости помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев, ЦИК уже начал подготовку к выборам.

В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта. Помощник главы туркменского Центризбиркома

Президент Туркменистана избирается непосредственно народом республики сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Последний раз выборы президента Туркменистана состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны были пройти в 2024 году.