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13:47 12.02.2022

В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента

назначены выборы президента Фото: Facebook/Хроника Туркменистана
В Туркменистане 12 марта 2022 года состоятся внеочередные выборы президента. Центризбирком республики уже начал подготовку к ним. Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо дать дорогу к управлению государством молодым руководителям, передает Zakon.kz.

Накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо дать дорогу к управлению государством молодым руководителям.

Он подчеркнул, что уже 15 лет работает на высшем и очень ответственном посту, одновременно исполняет обязанности президента, председателя кабинета министров, Госсовета безопасности и Халк Маслахаты Милли Генгеша, а также Верховного главнокомандующего ВС республики.

Бердымухамедов отметил, что два года назад достиг возраста Пророка и объявил о принятом для него непростом решении – открыть дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны молодым руководителям. Сам же действующий президент намерен использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты.

Как сообщил РИА Новости помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев, ЦИК уже начал подготовку к выборам.

В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта.Помощник главы туркменского Центризбиркома

Президент Туркменистана избирается непосредственно народом республики сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Последний раз выборы президента Туркменистана состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны были пройти в 2024 году.

Лариса Черненко
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