Январские события: журналист рассказал, как толпа разбила его камеру

Журналист Дмитрий Бациев оказался в гуще событий в первые дни беспорядков в Алматы. Об опасной ситуации он рассказал в документальном фильме Первого канала Евразия «10 дней, которые потрясли мир».

Дурацкий инстинкт репортера, когда всегда нужно оказаться в гуще событий и попытаться зафиксировать, что происходит. Я вышел, чтобы снять кадры хорошие. Люди были очень агрессивные, они шли вверх к площади. Я достал камеру, человек, который шел впереди, крикнул, чтобы я убрал камеру, а потом крикнул, чтобы ее у меня забрали. Ко мне подбежали три человека с палками, они окружили меня, а четвертый незаметно выхватил ее у меня из рук и тут же разбил. Это вызвало огромный восторг. Дошло, что меня тут могут убить. Я шаг за шагом начал отступать от них, добежал до машины и сумел уехать. Дмитрий Бациев

Журналист признался, что ему повезло выбраться с Площади Республики, так как он находился там один.

Отмечается, что толпа разбивала камеры, чтобы не быть узнанными. Их целью было прервать вещание казахстанских телеканалов и самим выйти в эфир. К этому времени СМИ, оказавшиеся в эпицентре погромов, были отключены от республиканской трансляции.

Свидетелем беспорядков стал гендиректор Первого канала «Евразия» Сергей Киселёв. Вся редакция телеканала была вынуждена покинуть оказавшийся в эпицентре погромов офис.

Руководители групп, или отрядов, которые состояли примерно из 100 человек, были оснащены рациями. Я слышал, по крайней мере в нескольких местах, арабскую речь. Организованно подвозилось питание, бутылки с зажигательной смесью, подвозились нарезанные трубы – раздавались протестующим. Очень интересный штрих продуманности в этом – вместе с трубами раздавались строительные перчатки. Сергей Киселёв

В ходе беспорядков были сожжены офисы Первого канала «Евразия», телеканалов МИР, НТК, а также нескольких радиостанций.

Вот здесь находилось сердце нашего канала, эфирная аппаратная и эфирные сервера. Именно эту часть сожгли террористы, желая уничтожить эфирное вещание СМИ в Казахстане. Сергей Киселёв

Массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Правительственная комиссия приняла решение о снижении цены на газ, тем не менее протесты продолжились.

В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил организованность бесчинствующих в Алматы погромщиков и назвал их террористами, членами международных банд, которые прошли подготовку за рубежом. В стране был введен режим ЧП.