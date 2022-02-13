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07:01 13.02.2022

Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 13 февраля

Расписание Фото: olympic.kz
В 10 день программы на зимних Олимпийских играх 2022 года Казахстан будет представлен в горнолыжном спорте, биатлоне, шорт-треке, фристайл-акробатике и конькобежном спорте, сообщает Zakon.kz.

10 казахстанских спортсменов выйдут на старт олимпийских дорожек 13 февраля:

Горнолыжный спорт. Слалом гигант, мужчины.

Первый заезд (08:15), второй заезд (11:45). Захар Кучин.

Биатлон. Гонка преследования 10 км, женщины.

Финал в 15:00. Галина Вишневская-Шепоренко.

Биатлон. Гонка преследования 12,5 км, мужчины.

Финал в16:45. Александр Мухин, Владислав Киреев.

Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины.

Первая квалификация (17:00). Вторая квалификация (17:45).

Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.

Шорт-трек. 500 м, мужчины. Четвертьфинал (17:00), полуфинал (17:27), финал (19:00). Абзал Ажгалиев, Денис Никиша и Адиль Галиахметов.

Конькобежный спорт. 500 м, женщины. Финал в 19:56. Екатерина Айдова

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Куандык Шынасилов
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