Бердибек Сапарбаев почтил память жертв январских событий

Собравшиеся прочли поминальную молитву. Они пожелали, чтобы подобные страшные события больше никогда не повторялись, чтобы в каждой семье царило благополучие, а в нашей стране – мир и процветание.

Ранее был проведен обряд жертвоприношения, для представителей социально уязвимых слоев населения был накрыт стол.