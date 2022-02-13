16:36 13.02.2022
Бердибек Сапарбаев почтил память жертв январских событий
Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в мечети «Һибатулла Тарази» принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях, сообщает Zakon.kz.
Собравшиеся прочли поминальную молитву. Они пожелали, чтобы подобные страшные события больше никогда не повторялись, чтобы в каждой семье царило благополучие, а в нашей стране – мир и процветание.
Ранее был проведен обряд жертвоприношения, для представителей социально уязвимых слоев населения был накрыт стол.