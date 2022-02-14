В Казахстане значительно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 112,

в Алматы – 382,

в Шымкенте – 7,

в Акмолинской области –108,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 70,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 36,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 36,

в Карагандинской области – 74,

в Костанайской области – 115,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 157,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 291 220 случаев.

4892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 415,

в Алматы – 1130,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 715,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 224,

в Атырауской области – 303,

в ВКО – 424,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 914,

в Костанайской области – 196,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 45,

в Павлодарской области – 403,

в СКО – 55,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 224 938 человек.