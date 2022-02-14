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08:00 14.02.2022

В Казахстане значительно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки

карантин Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 646 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших в Туркестанской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 112,

  • в Алматы – 382,

  • в Шымкенте – 7,

  • в Акмолинской области –108,

  • в Актюбинской области – 22,

  • в Алматинской области – 70,

  • в Атырауской области – 17,

  • в ВКО – 36,

  • в Жамбылской области – 13,

  • в ЗКО – 36,

  • в Карагандинской области – 74,

  • в Костанайской области – 115,

  • в Кызылординской области – 12,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 157,

  • в СКО – 143,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 291 220 случаев.

4892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 415,

  • в Алматы – 1130,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 715,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 224,

  • в Атырауской области – 303,

  • в ВКО – 424,

  • в Жамбылской области – 14,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 914,

  • в Костанайской области – 196,

  • в Кызылординской области – 36,

  • в Мангистауской области – 45,

  • в Павлодарской области – 403,

  • в СКО – 55,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 224 938 человек.

Елена Беляева
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