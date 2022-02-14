В Казахстане значительно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 112,
в Алматы – 382,
в Шымкенте – 7,
в Акмолинской области –108,
в Актюбинской области – 22,
в Алматинской области – 70,
в Атырауской области – 17,
в ВКО – 36,
в Жамбылской области – 13,
в ЗКО – 36,
в Карагандинской области – 74,
в Костанайской области – 115,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 157,
в СКО – 143,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 291 220 случаев.
4892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 415,
в Алматы – 1130,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 715,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 224,
в Атырауской области – 303,
в ВКО – 424,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 914,
в Костанайской области – 196,
в Кызылординской области – 36,
в Мангистауской области – 45,
в Павлодарской области – 403,
в СКО – 55,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 224 938 человек.