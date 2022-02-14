Повысить ставки акцизов на некоторые нефтепродукты планируют в Казахстане

Так, предусматривается увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну.

Кроме того, планируется:

увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями дизельного топлива с 9300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;

исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;

установление равной ставки акцизов на импорт дизельного топлива.

уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.

Как следует из пояснительной записки, повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства в бюджет.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 февраля.