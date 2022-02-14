12:06 14.02.2022
Повысить ставки акцизов на некоторые нефтепродукты планируют в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в ставки акцизов на ряд нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.
Так, предусматривается увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну.
Кроме того, планируется:
увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями дизельного топлива с 9300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;
исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;
установление равной ставки акцизов на импорт дизельного топлива.
уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.
Как следует из пояснительной записки, повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства в бюджет.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 февраля.