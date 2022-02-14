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Законодательство РК
12:06 14.02.2022

Повысить ставки акцизов на некоторые нефтепродукты планируют в Казахстане

повышение акцизов на нефтепродукты Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в ставки акцизов на ряд нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну.

Кроме того, планируется:

  • увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями дизельного топлива с 9300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;

  • исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;

  • установление равной ставки акцизов на импорт дизельного топлива.

  • уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.

Как следует из пояснительной записки, повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства в бюджет.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 февраля.

Лариса Черненко
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