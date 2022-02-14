Советы юриста: какие аудиозаписи могут быть использованы в суде

Она отметила, что законом не предусмотрены ограничения по применению средств аудиофиксации, а это означает, что вполне возможно воспользоваться аудиосредствами для фиксации деловых переговоров, разговоров, в том числе и телефонного разговора, но с некоторыми ограничениями:

звукозапись должна производиться одним из участников разговора и по его же инициативе; тема разговора не должна касаться личной жизни; для записи не должны использоваться специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации (так называемые «жучки» и тому подобная аппаратура).

Юрист напомнила, что, согласно Конституции, каждый человек имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Ограничения этого права допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом. Законодательство устанавливает право на прослушивание и запись переговоров и разговоров без уведомления сторон только для органов дознания, следствия, прокуратуры. Юридический консультант ПЮК Adilzanger Дина Абылгазинова

В свою очередь Гражданский процессуальный кодекс предусматривает, что не могут быть использованы в качестве доказательств результаты скрытного применения научно-технических средств, за исключением случаев, когда такое применение допускается законом.

Фактически произведенная скрытно диктофонная запись является вмешательством в частную жизнь, так как на диктофон записываются частные разговоры. Таким образом, согласно требованиям указанных норм, аудиозапись, производимая неуполномоченным лицом, должна быть гласной, то есть должна быть объявлена до начала ее применения.

Во время записи разговора необходимо озвучить фамилию, имя, отчество собеседника, должность того лица, с которым ведутся переговоры, при необходимости указать полное наименование и юридический адрес организации, с представителем которой осуществляются переговоры.

Юрист отметила, что эта процедура является необходимой, особенно в том случае, если аудиозапись будет использоваться в судебном разбирательстве, так как указанная процедура поможет суду определить принадлежность голоса на аудиозаписи определенному лицу.

Таким образом, закон не ограничивает граждан в применении средств аудиофиксации в переговорах с их участием, но для того, чтобы соблюсти конституционные права участников переговоров, лицу, осуществляющему аудиофиксацию, необходимо всех участников поставить в известность об указанном факте, а также осуществить вышеизложенные действия. Юридический консультант ПЮК Adilzanger Дина Абылгазинова

Можно ли использовать аудиозапись в качестве доказательства в суде

Как отметила юрист, поскольку Гражданский процессуальный кодекс допускает в качестве доказательства аудиоматериалы, то предоставление аудиоматериала в качестве доказательства в суде вполне возможно.

Если лицо является участником судебного процесса и ходатайствует перед судом о приобщении к материалам дела аудиозаписи, которая, по его мнению, содержит важную информацию по делу, в данном случае указанную аудиозапись еще нельзя считать допустимым доказательством, так как признание указанной записи доказательством возложено на суд.

По словам специалиста, признать аудиозапись доказательством суд может только после того, как убедится в ее относимости, допустимости и достоверности.

Лицо, представившее аудиозапись в качестве доказательства, в свою очередь должно предоставить информацию, указывающую на те обстоятельства, которые могут быть установлены с помощью представленной аудиозаписи.

Оценка аудиозаписи с точки зрения допустимости производится судом, который признает аудиозапись допустимой, если она получена без нарушения норм действующего законодательства. В связи с этим лицо, приобщающее к материалам дела аудиозапись, обязано указать, когда, кем и в каких условиях она была осуществлена. Юридический консультант ПЮК Adilzanger Дина Абылгазинова

Что делать, если суд отказывается принять аудиозапись в качестве доказательства

В этом случае, говорит юрист, суд должен обосновать свои доводы на основании ст. 66 Гражданского процессуального кодекса. Статья устанавливает право суда не принимать доказательства, являющиеся недопустимыми.

Как пояснила юрист, аудиозапись будет соответствовать признакам недопустимого доказательства, если судом будут установлены факты получения доказательства незаконным путем, факты нарушения и стеснения гарантированных прав лиц, участвующих в деле, а также если указанная аудиозапись была получена с нарушением гражданского процесса. Тогда суд вправе отказать в принятии представленной аудиозаписи и принять решение о ее недопустимости.