Известный российский актер попал в психиатрическую клинику

Николаев попал в спецприемник 11 февраля. Тогда он сел за руль без прав в состоянии опьянения.

Находясь в изоляторе, актер заявил, что сокамерник облил его кипятком. После произошедшего Николаев написал заявление в полицию.

Артист утверждает, что, хотя и пытался загородить лицо рукой, сильных ожогов избежать не удалось. По его словам, у него повреждены 40% тела — рука, лицо и грудь. Актер оценил причиненный ущерб в 20 млн рублей (более 120 млн тенге).

Врачи диагностировали у актера биполярное расстройство. Мужчина находился в спецприемнике, где начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но медики повреждений на теле актера не обнаружили, — рассказал источник изданию «Известий».

Валерий Николаев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, хореограф-постановщик (балетмейстер), телеведущий. Наибольшую известность ему принесла роль бизнесмена Владимира Коваленко в сериалах «День рождения Буржуя» и «День рождения Буржуя 2». Артист также снимался в США.