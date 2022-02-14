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16:20 14.02.2022

Вакцинация младенцев от COVID-19: новый фейк в Казнете

фейк о вакцинации младенцев Фото: pixabay
Казахстанцы активно рассылают в социальных сетях сообщение про отказ выписки младенцев из родильных домов без прививки от COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Подобную информацию опровергли Stopfake.kz в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

У нас в стране, как и во всем мире, вакцинации против COVID-19 для новорожденных детей нет. В Казахстане детей от COVID-19 вакцинируют с 12 лет. Разрешенная вакцина — Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Она одобрена ВОЗ. Подростков старше 12 лет в Казахстане вакцинируют исключительно с добровольного согласия их родителей или опекунов, — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Он также призвал казахстанцев не распространять заведомо ложную информацию. Кроме того, напомнил, что за подобные действия предусмотрена ответственность.

Анастасия Московчук
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