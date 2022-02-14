В Актобе связисты оказались в реанимации после хлопка парогенератора

Как сообщает портал «Мой город», 14 февраля работники «Казахтелекома» очищали ото льда кабельную канализацию, чтобы обеспечить проходимость кабельных каналов. В какой-то момент произошел хлопок парогенератора, вследствие чего работники получили травмы.

Пострадавших госпитализировали в реанимацию. Обстоятельства случившегося выясняются.