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19:00 14.02.2022

Кукушкин пробился в основную сетку турнира Open 13 Provence

Теннис Финал квала Франция Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин выиграл финал квалификационного раунда на хардовом турнире во французском Марселе с призовым фондом 622,5 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

В одном из четырех финалов отбора Кукушкин за полтора часа победил швейцарца Марка-Андреа Хуслера – 6:4, 6:4. Данный успех позволяет Михаилу сыграть в основном этапе текущих состязаний. В полуфинале квалификации казахстанец был сильнее хозяина кортов Тимо Легута – 6:4, 6:1.

Также в финале отборочных игр, но уже на турнире в Дубае, играла Юлия Путинцева. Ей не повезло в решающем матче с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая была сильнее в трех сетах – 6:2, 4:6, 6:4. На этом же турнире первый круг одиночки не смогла пройти финалистка AusOpen 2022 Анна Данилина. Она проиграла украинке Даяне Ястремской – 6:7, 0:6. 

Теннис Поражение Италия

Фото: ktf.kz

Неудачным оказалось начало этой недели у членов мужской сборной Казахстана. Дмитрий Попко проиграл американцу Митчеллу Крюгеру на турнире ATP 250 в американском Делрей-Бич – 4:6, 5:7.

Андрей Голубев уступил в первом круге квалификационных соревнований ATP 250 Доха теннисисту из Словакии Йозефу Ковалику – 4:6, 6:7.

А молодой Тимофей Скатов на старте турнира в Италии не смог обыграть немца Бенджамина Хассана — 6:7, 3:6.

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