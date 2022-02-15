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Законодательство РК
09:41 15.02.2022

Налог на майнинг в Казахстане увеличат в 10 раз

Налог на майнинг в Казахстане Фото: Zakon.kz
На заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о кратном увеличении налога на майнинг в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
По исполнению поручения по кратному увеличению налога на майнинг министерством прорабатываются соответствующие подходы. На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время потребление «теневого» майнинга требует официальной регистрации.Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

При этом, по его словам, майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Основной причиной этого является привлекательность тарифа.

В связи с этим министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей. На сегодняшний день министерством национальной экономики выработаны подходы по качественному исполнению поручений главы государства.Алибек Куантыров

На заседании были представлены слайды, в которых значится, что для майнинговых компаний предлагается увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии. Основной причиной, по которой майнеры покупают электроэнергию напрямую у энергопроизводящих организаций и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций, является привлекательный тариф. Поэтому предлагается выделить майнеров в отдельную группу потребителей энергопроизводящих организаций, а затем установить им более высокие тарифы.

Оксана Скибан
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