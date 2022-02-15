33 человека освобождены после январских беспорядков в Алматинской области

В результате мятежа по Алматинской области получили ранения 758 лиц: из них 643 сотрудника полиции, 78 военных, 37 гражданских лиц. Большинство потерпевших получили незначительные ранения.

Как стало известно, под стражей на сегодня содержатся 88 лиц, в отношении 60 избраны иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

Меры пресечения санкционировались судом после внимательного изучения личности, возраста, состояния здоровья, степени участия, отношения к содеянному и других характеризирующих сведений.

По словам и.о. прокурора Алматинской области Рашида Амирова, из следственных изоляторов и изоляторов временного содержания освобождены 33 человека, среди них восемь несовершеннолетних отданы под присмотр родителей.

Приняты меры к исполнению поручения президента в части смягчения наказания для лиц, не имеющих в своих действиях отягчающие обстоятельства. Подход здесь индивидуальный к каждому нарушителю. Оценивался характер и степень тяжести, – отметил Рашид Амиров.

Напомним, всего по январским событиям расследуется 409 уголовных дел, из них 158 – по фактам краж, 191 – о незаконном хранении оружия, девять – по хищению оружия, 11 – по фактам терроризма, три – по имевшим место массовым беспорядкам, три – по убийствам и другие.

На смягчение внесено 93 апелляционных ходатайства, из которых 71 – на освобождение из-под ареста, 22 штрафа заменили на предупреждение.

Акты прокурора удовлетворены судом и в настоящее время арестованных по административным правонарушениям в области нет.

Антикоррупционной службой по Алматинской области по фактам пыток расследуются 37 уголовных дел, из них зарегистрированы антикоррупционной службой – 27, УСБ ДП – шесть, органами прокуратуры – четыре.

В обращениях потерпевших изложено, что при расследовании уголовных дел по январским событиям сотрудниками правоохранительных органов с целью получить признания в совершении преступлений в отношении потерпевших применялись пытки. В отношении действий сотрудников полиции и других правоохранительных органов с заявлениями обратились защитники, родственники, родители и сами потерпевшие. Кроме того, ежедневно мониторим СМИ, по итогам проводим необходимые следственные действия. В настоящее время для обеспечения всесторонности расследования ежедневно проводится ряд следственных мероприятий. Дулат Мадияров, замначальника департамента Антикоррупционной службы

Начальник следственного управления ДП Руслан Чарапиев обратился к жителям Алматинской области и призвал добровольно вернуть оружие.