33 человека освобождены после январских беспорядков в Алматинской области
В результате мятежа по Алматинской области получили ранения 758 лиц: из них 643 сотрудника полиции, 78 военных, 37 гражданских лиц. Большинство потерпевших получили незначительные ранения.
Как стало известно, под стражей на сегодня содержатся 88 лиц, в отношении 60 избраны иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.
Меры пресечения санкционировались судом после внимательного изучения личности, возраста, состояния здоровья, степени участия, отношения к содеянному и других характеризирующих сведений.
По словам и.о. прокурора Алматинской области Рашида Амирова, из следственных изоляторов и изоляторов временного содержания освобождены 33 человека, среди них восемь несовершеннолетних отданы под присмотр родителей.
Приняты меры к исполнению поручения президента в части смягчения наказания для лиц, не имеющих в своих действиях отягчающие обстоятельства. Подход здесь индивидуальный к каждому нарушителю. Оценивался характер и степень тяжести, – отметил Рашид Амиров.
Напомним, всего по январским событиям расследуется 409 уголовных дел, из них 158 – по фактам краж, 191 – о незаконном хранении оружия, девять – по хищению оружия, 11 – по фактам терроризма, три – по имевшим место массовым беспорядкам, три – по убийствам и другие.
На смягчение внесено 93 апелляционных ходатайства, из которых 71 – на освобождение из-под ареста, 22 штрафа заменили на предупреждение.
Акты прокурора удовлетворены судом и в настоящее время арестованных по административным правонарушениям в области нет.
Антикоррупционной службой по Алматинской области по фактам пыток расследуются 37 уголовных дел, из них зарегистрированы антикоррупционной службой – 27, УСБ ДП – шесть, органами прокуратуры – четыре.
В обращениях потерпевших изложено, что при расследовании уголовных дел по январским событиям сотрудниками правоохранительных органов с целью получить признания в совершении преступлений в отношении потерпевших применялись пытки. В отношении действий сотрудников полиции и других правоохранительных органов с заявлениями обратились защитники, родственники, родители и сами потерпевшие. Кроме того, ежедневно мониторим СМИ, по итогам проводим необходимые следственные действия. В настоящее время для обеспечения всесторонности расследования ежедневно проводится ряд следственных мероприятий.Дулат Мадияров, замначальника департамента Антикоррупционной службы
Начальник следственного управления ДП Руслан Чарапиев обратился к жителям Алматинской области и призвал добровольно вернуть оружие.
Лицо, у которого незаконно хранится огнестрельное оружие, в случае его добровольной выдачи освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Прошу не бояться, прийти или позвонить по телефону 102, вызывать сотрудников. Ответственно заявляю, что данное лицо к уголовной ответственности привлечено не будет.Руслан Чарапиев