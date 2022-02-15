12:13 15.02.2022
Футбольный сезон в Казахстане начнется матчем за Суперкубок
Фото: Instagram/fctobol
В матче открытия сезона-2022 встретятся: чемпион КПЛ-2021 «Тобол» из Костаная и обладатель Кубка республики – алматинский «Кайрат», сообщает Zakon.kz.
Поединок за престижный трофей пройдет 2 марта в Нур-Султане, передает пресс-служба ПФЛК. Игра состоится на главной футбольной площадке страны «Астана Арене». Действующим обладателем Суперкубка Казахстана является клуб из Костаная. «Тобол» одержал победу год назад в Туркестане, когда турнир прошел с участием четырех команд.
Помимо этого, Профессиональная футбольная лига опубликовала календарь Премьер-лиги на новый сезон, который стартует 5 марта и заканчивается 12 ноября финальным матчем за Кубок Казахстана.
Первый тур:
5 марта
«Каспий» – «Кызыл-Жар»
«СК Туран» – «Тараз»
«Атырау» – «Аксу»
«Астана» – «Шахтер»
«Ордабасы» – «Мактаарал»
6 марта
«Кайрат» – «Актобе»
«Тобол» – «Акжайык»