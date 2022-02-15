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12:13 15.02.2022

Футбольный сезон в Казахстане начнется матчем за Суперкубок

Футбол Финал Нур-Султан Фото: Instagram/fctobol
В матче открытия сезона-2022 встретятся: чемпион КПЛ-2021 «Тобол» из Костаная и обладатель Кубка республики – алматинский «Кайрат», сообщает Zakon.kz.

Поединок за престижный трофей пройдет 2 марта в Нур-Султане, передает пресс-служба ПФЛК. Игра состоится на главной футбольной площадке страны «Астана Арене». Действующим обладателем Суперкубка Казахстана является клуб из Костаная. «Тобол» одержал победу год назад в Туркестане, когда турнир прошел с участием четырех команд.

Помимо этого, Профессиональная футбольная лига опубликовала календарь Премьер-лиги на новый сезон, который стартует 5 марта и заканчивается 12 ноября финальным матчем за Кубок Казахстана.

Первый тур:

5 марта

«Каспий» – «Кызыл-Жар»

«СК Туран» – «Тараз»

«Атырау» – «Аксу»

«Астана» – «Шахтер»

«Ордабасы» – «Мактаарал»

6 марта

«Кайрат» – «Актобе»

«Тобол» – «Акжайык»

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