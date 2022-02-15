Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ Минобразования

В ответе на запрос редакции Zakon.kz за подписью первого вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой сказано, что за 20 лет развития нравственно-духовного образования предмет «Самопознание» вышел за рамки одного предмета и охватил все области учебно-воспитательного процесса, генерируя свойства воспитательной системы.

На сегодняшний день в рамках государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования предмет «Самопознание» изучается с 1 по 11 класс в качестве инвариантного (обязательного) компонента. Пресс-служба МОН РК

При этом, в пресс-службе ведомства отметили, что предложения об отмене этого предмета, как обязательного для изучения, поступают в министерство.

В настоящее время рассматриваются различные варианты, в том числе и возможность перевода данного обязательного для изучения в школе предмета в разряд факультативных со следующего учебного года (по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 как раньше). Пресс-служба МОН РК

Прокомментировали в ведомстве и критику относительно постоянно обновляющихся школьных учебных программ.

Обновление содержания образования направлено на переход от концепции «хорошее образование на всю жизнь» к пониманию необходимости «обучения в течение всей жизни» – от знаний к компетенциям. В этой связи совершенствование учебных программ по предметам с учетом современных тенденций и модернизации образования осуществляется на постоянной основе. Пресс-служба МОН РК

Как сообщили в Минобразования, текущая модернизация образования проводится для того, чтобы снизить учебную нагрузку на ученика, усилить изучение естественно-математических предметов, а также для ранней социализации и профессиональной ориентации обучающихся.