В Алматинской области закрыто движение на трассе областного значения

В связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) на участке 0-45 км автодороги областного значения Алматы – Оскемен – Капал – Арасан с 9:00 15 февраля закрыто движение для всех видов автотранспорта. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Кроме того, закрыт въезд в село Капал на 0-16 км участка данной автодороги.

Спасатели ДЧС Алматинской области напомнили, что из-за ухудшения погодных условий с 4:00 была закрыта автодорога Сарыозек – Коктал – Когалы – Коксу – Карабулак на 0-94 км для всех видов автотранспорта, также закрыты въезды в следующие села: Аралтобе, Онжас, Каспан, Карымсак, Майтоб.

По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», с 11:10, в связи с закрытием автодорог в ВКО по погодным условиям (метель, ограничение видимости), наблюдается угроза безопасности дорожного движения, в связи с чем закрыто движение на автодороге республиканского значения Алматы – Оскемен – город Ушарал – граница ВКО (558-615 км) для всех видов автотранспорта, – добавили в пресс-службе ДЧС области.