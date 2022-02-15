Узбекистан возвращает незаконно вывезенные деньги Гульнары Каримовой

В ведомстве отметили, что в мае 2020 года в Узбекистан также были возвращены активы из Франции в размере 10 млн долларов.

11 февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый Многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, окончательно конфискованных в рамках уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой. Минюст Узбекистана

По информации министерства, фонд также послужит механизмом реституции любых дополнительных активов, которые могут быть окончательно конфискованы в будущем в рамках все еще продолжающегося уголовного разбирательства в Швейцарии.

В настоящее время около 131 млн долларов готовы к возврату.

Механизм управления фондом будет состоять из представителей Швейцарии, Узбекистана и Организации Объединенных Наций. Таким образом, Швейцария и Узбекистан будут вовлечены во весь процесс реституции. Фонд будет способствовать достижению цели устойчивого развития в Узбекистане. Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Минюст Узбекистана

Как отмечается, эти проекты будут осуществляться организациями системы ООН, участвующими в фонде в сотрудничестве с различными партнерами-исполнителями.

Все проекты будут контролироваться в соответствии с системой мониторинга и оценки фонда на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль.

Кроме того, судом города Москвы были признаны приговоры узбекских судов в отношении Гульнары Каримовой и ее сообщников и в настоящее время с российской стороной проводятся мероприятия по реализации конфискованного имущества для дальнейшего возврата вырученных средств Узбекистану.

Как сообщается, возращенные средства будут использованы в социальной сфере для улучшения благосостояния населения.