Данилина проиграла первую игру после финала AusOpen-2022

Финалистка Открытого чемпионата Австралии на старте Dubay Championship со своей бельгийской напарницей проиграла Дизайр Кравчук (США)/Эллен Перес (Австралия).

Уступив в первой партии 5:7, далее Анна и Кирстен смогли выиграть второй сет – 6:3, но в третьей заключительной части снова были сильнее их соперницы – 10:5. Тем самым Данилина покидает турнир в Дубае. Ранее,она проиграла свой матч в одиночке.

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