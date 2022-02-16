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07:38 16.02.2022

Данилина проиграла первую игру после финала AusOpen-2022

Теннис Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла пройти первый круг парного турнира на кортах Дубая, где она участвовала в дуэте с Кристин Флипкенс из Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Финалистка Открытого чемпионата Австралии на старте Dubay Championship со своей бельгийской напарницей проиграла Дизайр Кравчук (США)/Эллен Перес (Австралия).

Уступив в первой партии 5:7, далее Анна и Кирстен смогли выиграть второй сет – 6:3, но в третьей заключительной части снова были сильнее их соперницы – 10:5. Тем самым Данилина покидает турнир в Дубае. Ранее,она проиграла свой матч в одиночке.

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Куандык Шынасилов
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