Сколько ювелирных изделий можно ввозить в Казахстан

Поскольку Казахстан является участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в этом случае должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза, по которому количество ювелирных изделий – пять предметов на человека. Если превысит, придется заплатить таможенные платежи. Мурат Байгебаев

По его словам, если драгоценности были куплены за границей, «важно помнить, что необходимо сохранять чеки для того, чтобы предъявить их на таможне».

Если чеков нет, то стоимость ввозимых товаров будет определяться по итогам специальной госэкспертизы. Мурат Байгебаев

Также важно, как отметил руководитель таможенного поста, чтобы «покупки не выглядели, как коммерческая партия».

Если в багаже обнаружится с десяток одинаковых часов, таможенники попросят объяснений. Мурат Байгебаев

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с января по декабрь 2021 года должностными лицами в ходе проведения таможенного контроля прибывших международными авиарейсами пассажиров были пресечены восемь фактов провоза незадекларированных и сокрытых от таможенного контроля ювелирных изделий.

Они обнаружены при досмотре ручной клади. Таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий в количестве более 400 изделий составила свыше 17 млн тенге. По всем данным фактам возбуждены административные дела по ст. 551 ч. 1 КоАП РК. Виновные были привлечены к штрафам. Пресс-служба КГД МФ РК