Отменить ПЦР-тест казахстанцам для въезда в свою страну попросил депутат

Обращаясь к заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову, мажилисмен напомнил, что пункт 2 ст. 21 Конституции РК гласит: «Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. Граждане Республики имеют право беспрепятственного возвращения в Республику».

Следовательно, основной закон нашей страны гарантирует каждому гражданину право, без каких-либо ограничений возвращаться из-за рубежа в Казахстан. Однако, к сожалению, пандемия коронавируса способствовала формированию правовой реальности, которая в ряде случаев, расходится с правами и интересами наших граждан. Так, студенты, бизнесмены и люди, выезжающие в туристических целях не могут вернуться домой из другой страны без справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Депутат Мажилиса Парламента РК Гани Хамзин

По его словам, данные сложности, были многократно усилены благодаря Постановлению главного госсанитарного врача №3 от 13.01.2022 г. В соответствии с этими правилами, все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов до пересечения госграницы.

В соответствии с пунктом 8 данного Постановления, руководителям авиационных компаний предписывается пассажиров, не представивших справку независимо от наличия полного курса вакцинации, не допускать к посадке на борт воздушного судна. Следует отметить, что подобных правил, препятствующих въезду граждан в свою страну, нет у наших ближайших соседей: России и Украины. И граждане этих государств, без проблем возвращаются домой и проходят ПЦР-тест в своей стране. Зачем тогда граждане Казахстана вакцинировались, если даже не могут попасть в родную страну? Это демотивирует наших граждан проходить курс вакцинации, они не получают никаких прав, которые у них были до пандемии. Гани Хамзин

Депутат отмечает, что изначально идея вакцинации населения и паспортов вакцинации должна была помочь людям вернуться к «обычной» жизни.

Есть и финансовые трудности, которые испытывают казахстанцы из-за этого приказа. Например, ПЦР-тест в Казахстане стоит 7000 тенге, тогда как стоимость в зарубежных странах варьируется от 20 до 150 долларов. Так, семье из 5 человек в худшем случае придется заплатить 750 долларов (курс 429,1 – Прим. ред.) или 321 825 тенге, тогда как в Казахстане это обошлось бы им в 35000 тенге. Если тесты всей семьи придут отрицательные, то на этом сложности заканчиваются. В случае же положительного результата гражданам Казахстана придется остаться проживать в отеле, в условиях карантинной изоляции и оплачивать услуги проживания и питания самостоятельно. По окончанию карантина им придется повторно оплачивать авиабилеты в Казахстан или компенсировать штрафные санкции по неиспользованным авиабилетам. Мажилисмен Гани Хамзин

Уже известны случаи, когда казахстанские семьи были вынуждены оформлять кредиты для оплаты такого «недобровольного» проживания в отеле и последующего возвращения на родину.

Но ведь такие ограничения – это прямое нарушение ст. 21 Конституции о праве граждан на беспрепятственное возвращение в Республику, о котором было сказано выше. И дело здесь даже не в дополнительных расходах казахстанцев или бюрократических барьерах. Дело – в уважении государства к собственной Конституции и гражданским правам в принципе. Депутат Мажилиса Парламента РК Гани Хамзина

В связи с этим Хамзин потребовал от правительства обеспечить конституционные права граждан на въезд на территорию собственной страны.