Цены на жилье в Казахстане выросли в январе

Так, по данным Бюро национальной статистики, в столице квадратный метр в январе стоил 490 796 тенге с ростом в 2,4%, в Алматы цена кв. м достигла 421 725 тенге (+1,6%).

При этом наибольший рост цен на жилье отмечается в Туркестанской области (7,9%), Кокшетау (5,5%), Актобе (4,2%).

Цена квартир при перепродаже в среднем составила 409 177 тенге за 1 кв. м и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,8%.

Арендная плата за благоустроенное жилье достигла 3395 тенге за кв. м и выросла на 5,2% .

Самая высокая арендная плата за жилье традиционно зафиксирована в Нур-Султане, Алматы, Актау и Шымкенте.