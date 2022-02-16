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Законодательство РК
15:55 16.02.2022

Казахстанское масло на 97 млн тенге пытались вывезти в Афганистан

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В Туркестанской области пресекли незаконный вывоз казахстанского растительного масла в Афганистан. Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области расследуется уголовное дело по ст. 234 ч. 2 УК РК («Экономическая контрабанда») в отношении ТОО.

На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны девять автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан. Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Динара Халдарова
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