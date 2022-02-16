Более миллиона долларов наличными пытались вывезти из Казахстана в январе

На таможенных постах «Жетысу», «Ауежай-Астана», «Жібек Жолы», «Қазығұрт», «Түркістан – ЦТО – Ауежай», «Ауежай – Шымкент», «Ауежай – Актау» были выявлены 48 фактов провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 1 086 618 долларов США. Комитет госдоходов МФ РК

Задержания производились сотрудниками таможенных постов совместно с сотрудниками Пограничной службы КНБ РК.

Всего за январь 2022 года составлено 47 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК («Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям составила 1 439 610 тенге.

Так, в Алматы было составлено 26 административных материалов на физических лиц, которые пытались провезти незадекларированные 656 826 долларов США (165 726 430 тенге), сумма штрафа по данным нарушениям составила 796 380 тенге.

К примеру, 31 января в Международном аэропорту Алматы был задержан гражданин РК, пытавшийся вывезти авиарейсом сообщением «Алматы – Дубай» 99 000 долларов США и 18 000 тенге, что эквивалентно 42 949 170 тенге. Материал передан в ДЭР для дальнейшего расследования.

В столице за месяц составлено 11 административных материалов по незадекларированным 222 512 долларам США (96 313 257 тенге), сумма штрафа по данным нарушениям составила 336 930 тенге.

В Туркестанской области выявлено 7 фактов незаконного вывоза иностранной валюты на сумму 170 750 долларов США, наложен штраф в 214 410 тенге.

В Международном аэропорту Актау сотрудниками таможенного поста «Ауежай » Актау»" совместно с сотрудниками Пограничной службы КНБ РК 28 января задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза 15 650 долларов рейсом Актау – Кутаиси.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили о необходимости соблюдения правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС. Согласно Кодексу «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» декларированию подлежат наличные денежные средства.

Без таможенного декларирования казахстанцы вправе ввозить в РК или вывозить из страны наличную иностранную или национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.

Таможенное декларирование производится путем подачи декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной валюты и дорожных чеков с указанием данных об их происхождении и предназначении.