Француз Риндеркнех не пустил Бублика в четвертьфинал Qatar Open-2022

Выиграв первый сет на тай-брейке - 7:6, Александр затем уступил в двух оставшихся партиях - 6:1, 6:4. Несмотря на проигрыш, казахстанец еще остается в турнирной программе. По расписанию у Александра Бублика есть еще игра в парном разряде.

Вечерним запуском на 16 февраля запланирована встреча:

Бублик/М.Фучович (Венгрия) - А.Голубев (Казахстан)/Ф.Мартин (Франция).

Андрей Голубев со своим французским напарником днем ранее переиграли теннисистов из Британии - Кена Скупски и Даниэла Эванса 6:4, 6:4.

Также не повезло в одиночном разряде Михаилу Кукушкину, который в эти дни выступал на кортах Марселя. Он не смог одолеть в 1/16 финала именитого местного теннисиста Пьер-Юг Эрбера - 6:7, 5:7.

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