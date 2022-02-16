21:21 16.02.2022
Более двух тысяч единиц оружия до сих пор у участников беспорядков
Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что нападения на здания правоохранительных органов совершались с целью завладения боевым оружием, передает корреспондент Zakon.kz.
Нападения на здания правоохранительных органов совершались с целью завладения боевым оружием. Участниками беспорядков в Алматинской области из здания Департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, один гранатомет, а также свыше 23 тыс. патронов. В Жамбылской области – 209 автоматов, 134 пистолета, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тыс. патронов. В алматинской резиденции после погромов обнаружена недостача 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки. Елдос Килымжанов
По его словам, были разграблены десять охотничьих магазинов, оттуда вынесли 1629 ружей. В общей сложности похищено более 3 тыс. единиц оружия.
Из всего этого объема найдена треть, или 967 единиц, а более 2 тыс., в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор на руках. По всем этим фактам проводятся досудебные расследования. Поиск и изъятие похищенного оружия продолжаются. Елдос Килымжанов